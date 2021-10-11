До +14°С ожидается в Беларуси 12 октября

До 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с.

Минимальная температура составит плюс 1-6 градусов, в отдельных районах по восточной половине страны будут заморозки от нуля до минус 4. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов.