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Погода

До +14°С ожидается в Беларуси 12 октября

belta.by 36 0

До +14°С ожидается в Беларуси 12 октября

До 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с.

Минимальная температура составит плюс 1-6 градусов, в отдельных районах по восточной половине страны будут заморозки от нуля до минус 4. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов.

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