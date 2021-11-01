До +14°С и без осадков ожидается 1 ноября в Беларуси

До 14 градусов тепла и без осадков ожидается 1 ноября в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер южный умеренный, днем по западной половине местами порывистый.

Ночью температура воздуха составит от минус одного до плюс 5 градусов, днем воздух прогреется до 9-14 градусов.