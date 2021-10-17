До +13°С ожидается в Беларуси 18 октября
belta.by 54 0
До 13 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем будет от 7 до 13 градусов тепла.
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