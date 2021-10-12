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Погода

До +13°С ожидается в Беларуси 13 октября

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До +13°С ожидается в Беларуси 13 октября

До 13 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью по восточной половине, днем местами по Гомельской и Могилевской областям пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер будет неустойчивый слабый.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 1-6 градусов, в отдельных районах прогнозируются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 7-13 градусов.

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