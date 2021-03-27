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До +13°С и кратковременные дожди. Погода на 28 марта

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До +13°С и кратковременные дожди. Погода на 28 марта

В воскресенье ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5, днем - 11-13 градусов тепла.

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