До +13°С и кратковременные дожди. Погода на 28 марта
28 0
0
Фотографии: pixabay.com / grafakir_acizz
В воскресенье ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5, днем - 11-13 градусов тепла.
0
Читайте
также
также
-
До +13°С и кратковременные дожди. Погода на 28 марта
-
До 17 градусов тепла. Погода на 27 марта
-
Об изменении расписания движения ряда городских автобусов
-
Туман и гололедица. Погода на 26 марта
-
В ГАИ рассказали, где до 30 марта будут установлены датчики контроля скорости
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости