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До +12°С ожидается в Беларуси 17 октября

belta.by 36 0

До +12°С ожидается в Беларуси 17 октября

До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северной половине, кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, днем ожидается 7-12 тепла.

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