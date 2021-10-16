До +12°С ожидается в Беларуси 17 октября
belta.by 36 0
До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северной половине, кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, днем ожидается 7-12 тепла.
также
-
ФК “Белшина” побеждает “Крумкачей” со счетом 1:3
-
Школьники и и студенты с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до 5 дней
-
До +13°С ожидается в Беларуси 18 октября
-
Спортсменка, отличница, красавица! Интервью с чемпионкой мира и Европы Доминикой Пантелеевой
-
До +12°С ожидается в Беларуси 17 октября