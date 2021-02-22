До 12 градусов тепла. Погода на 23 февраля

Во вторник ожидается рост атмосферного давления. Ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем прогнозируется увеличение облачности, в отдельных районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами, а ночью и утром на большей части территории Брестской и Гродненской областей, сгустятся туманы. В отдельных районах возможен слабый гололед, на дорогах - гололедица. Ветер прогнозируется ночью переменных направлений слабый, днем юго-восточный умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит от нуля до минус 6 градусов, по востоку - 7-13 градусов мороза. Днем по юго-западу будет 1-7 градусов тепла.