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До 12 градусов мороза. Погода на 6 марта

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До 12 градусов мороза. Погода на 6 марта

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами, днем в отдельных районах по юго-востоку пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 4-9 м/с, днем по северу - с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, по северо-востоку - до минус 12. Днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

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