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Спорт

До 110 и без барьеров! Тамару Мурашко чествовали в Бобруйском УОРе

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До 110 и без барьеров! Тамару Мурашко чествовали в Бобруйском УОРе

Бег на 110 метров с барьерами – одна из спортивных дисциплин легкой атлетики, которую в свое время преподавала в Бобруйском училище олимпийского резерва Тамара Мурашко. Прожить 110 лет желали Тамаре Даниловне руководители учреждения образования и ее выпускники на мероприятии, посвященном 85-летию этой прекрасной, доброй, милой женщины. И чтобы барьеры уже остались позади…

С 1972 года, с открытием отделения легкой атлетики в школе-интернате спортивного профиля, в нынешнем УОРе, Тамара Даниловна работала тренером-преподавателем по легкой атлетике. И за свою долгую трудовую жизнь подготовила немало замечательных спортсменов. Многие, из них стали прославленными спортсменами: участниками и призерами всесоюзных, международных и республиканских соревнований. Многим присвоены спортивные звания мастеров спорта БССР и Республики Беларусь, кандидатов в мастера спорта по легкой атлетике. Тамара Мурашко является первым тренером в легкой атлетике заслуженного мастера спорта, чемпиона мира в толкании ядра, участника Олимпийских игр в Афинах, серебряного призера зимнего чемпионата мира 2006 года и бронзового призера летнего чемпионата мира 2007 года Андрея Михневича. Ее воспитанники Игорь Маринин, Юрий Касьянов, Игорь Матвиенко, Сергей Иванов, Игорь Прокопов, Олег Виткаускас, Раиса Гацко, Олег Пашкевич становились неоднократными победителями и призерами соревнований различного ранга по легкой атлетике. И это далеко не полный список.

За большой вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта, многолетний плодотворный труд по подготовке и воспитанию спортсменов Тамара Даниловна неоднократно награждалась грамотами Министерства спорта и туризма, Управления спорта и туризма облисполкома, федерации легкой атлетики…

Сергей Александров,
фото автора

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