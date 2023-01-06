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Общество

Дни открытых дверей в Могилевском институте МВД будут проходить каждую пятницу января

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Дни открытых дверей в Могилевском институте МВД будут проходить каждую пятницу января

Дни открытых дверей в Могилевском институте МВД будут проходить каждую пятницу января. Об этом сообщили в вузе.

Сотрудники и курсанты института познакомят всех желающих школьников с реалиями курсантской жизни. Во время дней открытых дверей будущие абитуриенты смогут ознакомиться с учебной и материально-технической базой милицейского вуза, пообщаться с преподавателями и курсантами, задать все интересующие вопросы.

Для тех, кто планирует посетить дни открытых дверей, необходимо предварительно сообщить о своем желании и согласовать время прибытия в милицейский вуз. Это можно сделать через официальные группы Могилевского института МВД в социальных сетях или по телефону 8(0222)71-96-04.

По материалам belta.by.

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