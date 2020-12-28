Дни открытых дверей в БГУ пройдут в онлайн-формате

Факультеты проведут прямые трансляции, телефонные горячие линии, стримы и активизируют общение в соцсетях. Сегодня первыми виртуальный приём абитуриентов организуют химический факультет и лицей БГУ. Продолжится марафон открытых дверей до 9 января. Это не единственный способ узнать больше о будущей профессии. Сегодня же начинаются «Онлайн-каникулы с факультетом философии и социальных наук БГУ». В программе – мастер-классы, вебинары, интерактивные интеллектуальные игры от преподавателей и студентов.