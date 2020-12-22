Дни открытых дверей пройдут на журфаке БГУ в онлайн-формате
belta.by 29 0
Дни открытых дверей пройдут на факультете журналистки БГУ в онлайн-формате. Об этом сообщили в учреждении образования.
"Дни открытых дверей в этом учебном году на факультете журналистики будут проводиться в формате горячей линии и онлайн", - рассказали на факультете.
Так, 4 января с 11.00 до 12.00 состоится онлайн-встреча и горячая линия по телефонам 8 (017) 259-70-98 и 8 (017) 259-70-17. Аналогичные мероприятия пройдут 29 апреля также с 11.00 до 12.00.
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