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Дни открытых дверей пройдут на журфаке БГУ в онлайн-формате

belta.by 29 0

Дни открытых дверей пройдут на журфаке БГУ в онлайн-формате

Дни открытых дверей пройдут на факультете журналистки БГУ в онлайн-формате. Об этом сообщили в учреждении образования.

"Дни открытых дверей в этом учебном году на факультете журналистики будут проводиться в формате горячей линии и онлайн", - рассказали на факультете.

Так, 4 января с 11.00 до 12.00 состоится онлайн-встреча и горячая линия по телефонам 8 (017) 259-70-98 и 8 (017) 259-70-17. Аналогичные мероприятия пройдут 29 апреля также с 11.00 до 12.00.

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