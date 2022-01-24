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Погода

Днем мороз до минус 9 — погода 24 января

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Днем мороз до минус 9 — погода 24 января

В понедельник в Могилевской области, по данным Могилевоблгидромета, будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью минус 9-14, при прояснениях минус 15 -19; днем минус 4 -9. Погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

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