Днем мороз до минус 9 — погода 24 января
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В понедельник в Могилевской области, по данным Могилевоблгидромета, будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью минус 9-14, при прояснениях минус 15 -19; днем минус 4 -9. Погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.
Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.
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