Дмитрий Шевцов возглавил Белорусский Красный Крест

XXV съезд Белорусского Красного Креста состоялся сегодня в Минске, генеральным секретарем общества избран Дмитрий Шевцов, сообщает Telegram-канал БОКК.

Со всей страны для участия в съезде прибыли 120 делегатов, которым предстояло рассмотреть 11 вопросов, включая подведение итогов деятельности Белорусского общества Красного Креста за последние 5 лет (2016-2020 годы). Важным вопросом стало утверждение новой редакции устава и стратегии Белорусского Красного Креста - 2022-2025.

Также состоялись выборы президиума и генерального секретаря Белорусского Красного Креста. По итогам голосования президиум возглавил Дмитрий Чередниченко, а генеральным секретарем избран Дмитрий Шевцов. Оба - известные столичные медики, второй является председателем Белорусской ассоциации врачей.

Ольга Мычко, которую Дмитрий Шевцов сменил на посту, отмечена почетной наградой "Гуманное сердце" - за преданное служение милосердию.

Также за многолетнюю поддержку деятельности Белорусского Красного Креста вручено 45 благодарственных писем, из них 16 - партнерским организациям.