Дмитрий Шевцов: беженцам на границе доставлено более 53 т продуктов

Беженцам на границе за две недели доставлено более 53 т продуктов. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Сейчас в пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре находятся около 2 тыс. человек. Они обеспечены всем необходимым, в том числе питанием. Продукты им доставляются ежедневно.

"На сегодняшнее утро роздано порядка 53,6 т продуктов и продуктовых набор, в том числе хлеб, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия. Роздано около 15 т молока. Большое количество воды, но сейчас она меньше пользуется спросом, так как обеспечен подвоз питьевой воды", - рассказал Дмитрий Шевцов. Ежедневно раздается не менее 3,5 т продуктов. Сегодня, в частности, планируется раздать около 5 т.

Необходимый запас продуктов на складах есть. Ежедневно приходят новые партии. Постоянно на связи с волонтерами Красного Креста партнеры со всей страны, предприятия, организации, готовые оказать помощь, доставить продукты.

"По утрам также в палатках, где выдается питание для детей, женщины могут получить подгузники, предметы гигиены", - отметил Дмитрий Шевцов. Он подчеркнул, что организована выдача детям и игрушек, разукрашек, фломастеров и карандашей, чтобы малыши смогли развлечься.

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