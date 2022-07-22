Дмитрий Крутой станет новым послом Беларуси в России
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Дмитрий Крутой станет новым послом Беларуси в России. Об этом информирует БЕЛТА.
Дмитрий Крутой – заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь. В свое время он непосредственно занимался разработкой Союзных программ по углублению интеграции.
На посту посла Беларуси в России Крутой сменит Владимира Семашко.
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