Для защиты от мошенников: Беларусбанк вводит дополнительные ограничения по некоторым операциям с платежными картами

Напомним, ранее банк, заботясь о своих клиентах, установил ограничение на денежные переводы с использованием карт в размере 400 бел. рублей по карточкам Клуба «Бархат» и в размере 3000 бел. рублей по иным дебетовым карточкам банка в календарные сутки. Со 2 февраля данное ограничение будет действовать и при переводах между карточками банка одного клиента, а также на карточки банка «любимых» личных номеров.

Беларусбанк напоминает, что данное ограничение клиент – владелец счета может отменить, позвонив в Контакт-центр по номеру 147, либо написав письменное заявление в учреждении банка.

Также со 2 февраля банк изменяет размеры ограничений по переводам денежных средств для получения наличных по коду в банкоматах (перевод "Хуткi").

Теперь минимальная однократная сумма перевода должна составлять 10 бел. рублей, максимальная – 100 бел.рублей. Кроме того, с использованием одной карточки в день (24 часа) можно провести не более 2 операций на сумму не более 200 бел.рублей. В течение 4 дней (96 часов) максимальное количество операций с использованием одной карточки не должно превышать 6 на сумму не более 600 бел. рублей. А за 30 дней (720 часов) с использованием одной карты можно совершить максимально 15 операций переводов на сумму не более 1500 бел.рублей.

Подробнее об ограничениях по операциям с использованием платежных карточек можно ознакомиться по ссылке в разделе «Ограничения на совершение операций с использованием платежных карточек банка».

Данные меры банк вводит для защиты своих клиентов и минимизации случаев хищения денежных средств со счетов держателей платежных карточек путем получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, банк напоминает, что третьи лица ни в коем случае не должны знать реквизиты вашей банковской платежной карты. Также нельзя разглашать коды доступа, сеансовые ключи и прочую информацию из SMS-сообщений, присылаемых банком при совершении платежей, переводов и других операций.