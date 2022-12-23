Для воспитанников бобруйской специальной школы-интернат для детей с нарушением слуха организовали праздник в виде сказки
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Фотографии: Виктор Чабан
Сегодня в Бобруйской государственной специальной общеобразовательной школе-интернат для детей с нарушением слуха прошел праздник для воспитанников.
На мероприятии присутствовали представители профсоюзов.
/Будет дополнено/.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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