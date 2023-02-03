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Профилактика

Для учащихся Гимназия №1 г. Бобруйска была проведена беседа «Наполни смыслом каждое мгновенье»

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Для учащихся Гимназия №1 г. Бобруйска была проведена беседа «Наполни смыслом каждое мгновенье»

В наши дни очевидна актуальность проблемы употребления алкоголя. От этого страдает все общество, в том числе и подрастающее поколение. При систематическом употреблении спиртных напитков развивается болезнь – алкоголизм. Он представлял и представляет сейчас серьезную социальную проблему для общества и государства, нанося ущерб здоровью населения, семье и обществу в целом.

2 февраля 2023 года отделом по работе с детьми ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» была проведена познавательная беседа «Наполни смыслом каждое мгновенье» для учащихся ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска».

В ходе мероприятия ведущая поговорила с ребятами об алкоголе и о причинах его употребления, объяснила значение понятия «здоровый организм», а также акцентировала внимание на том, как пагубно влияет спиртное на человека. Школьникам был продемонстрирован тематический видеоролик, из которого они узнали, к чему приводит употребление даже маленькой дозы алкоголя.

С помощью конкурса «Откажись от пагубной привычки» и игры «Здоровое мнение» учащиеся сформировали негативное отношение к алкоголю и развили устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни.

В завершение информационно-познавательной беседы ребята ответили на вопросы викторины «Жидкая смерть», сыграли в игру «Антиреклама алкогольной продукции» и сделали вывод, что употребление спиртных напитков может привести к необратимым последствиям и пагубно повлиять на здоровье.

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