Для учащихся Гимназия №1 г. Бобруйска была проведена беседа «Наполни смыслом каждое мгновенье»

В ходе мероприятия ведущая поговорила с ребятами об алкоголе и о причинах его употребления, объяснила значение понятия «здоровый организм», а также акцентировала внимание на том, как пагубно влияет спиртное на человека. Школьникам был продемонстрирован тематический видеоролик, из которого они узнали, к чему приводит употребление даже маленькой дозы алкоголя.

С помощью конкурса «Откажись от пагубной привычки» и игры «Здоровое мнение» учащиеся сформировали негативное отношение к алкоголю и развили устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни.

В завершение информационно-познавательной беседы ребята ответили на вопросы викторины «Жидкая смерть», сыграли в игру «Антиреклама алкогольной продукции» и сделали вывод, что употребление спиртных напитков может привести к необратимым последствиям и пагубно повлиять на здоровье.