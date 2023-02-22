Для сведения индивидуальных предпринимателей

Ленинский районный отдел Бобруйска Могилевского областного управления ФСЗН напоминает Вам, что в соответствии с действующим Законодательством Вам необходимо уплатить взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Минимальный размер взносов за 2022 год составляет 2006,59 руб.

Обязательные страховые взносы не уплачиваются индивидуальными предпринимателями, за периоды неосуществления в отчетном году предпринимательской, деятельности с указанием таких периодов в документах индивидуального персонифицированного учета в системе государственного социального страхования (далее - документы персонифицированного учета). Документ персонифицированного учета по форме ПУ-3 «Индивидуальные сведения» предоставляется в отдел фонда не позднее 31 марта 2023 года (за 2022 год).

За не предоставление индивидуальным предпринимателем в установленные сроки отчетов, документов предусмотрена административная ответственность в размере до двадцати базовых величин.

По вопросам уплаты страховых взносов и порядка представления документов персонифицированного учета обращаться в Ленинский районный отдел г. Бобруйска (г. Бобруйск, ул. Октябрьская, 149-а, 3 этаж, каб. 307).

Справки по телефонам: 79 22 49, 73 63 66, 73 61 75.