Для ребят из лагеря “Патриот” прошла викторина “Я и закон”

10 июля на базе 83-го инженерно-аэродромного полка, где находится лагерь круглосуточного пребывания ,"Патриот", прошла увлекательная викторина ,"Я и закон". На мероприятие был приглашен инспектор по делам несовершеннолетних Потапенко Юрий Анатольевич. Ребятам рассказали о правонарушениях,о том с какого времени наступает административная и уголовная ответственность . В ходе викторины мальчишки узнали свои права и обязанности как граждане нашей Республики. В завершение мероприятия была фотосессия, где можно было на себя примерять образ представителя власти- судьи.