Для них жизнь – это дети. В преддверии Всемирного дня ребенка о тех, кому мы доверяем наше будущее

В преддверии Всемирного дня ребенка, появившегося благодаря Организации Объединенных Наций и отмечаемого 20 ноября, хотелось бы поговорить о тех, кто посвящает себя воспитанию и развитию малышей, – о работниках дошкольного учреждения образования. Думаю, каждый понимает, как непросто правильно влиять на еще не сформировавшиеся личности. Тем более, если речь о ребятах особенных. Знакомьтесь: Специальный детский сад №9 для детей с тяжелыми нарушениями речи, который в этом году отметил 65-летие.

Как рассказала заведующий учреждением образования Лариса Прахаревич (которая в педагогике человек не новый: стаж – больше 30 лет), здесь работают по специальной программе. В 10 группах, в каждой из которых 12 человек, по два воспитателя дошкольного образования и учитель-дефектолог. Весь коллектив (а это 59 человек) трудится в тесной связке, ведь общая цель – улучшить речь детей, а значит, помочь им преодолеть сложности запоминания, восприятия, внимания, воспроизведения… Начинают заниматься с 3-летними малышами. В 6 лет каждый из них проходит психолого-медико-педагогическую комиссию в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и получает рекомендации по дальнейшему обучению. Отрадно, что большинство ребят отправляется в обычную школу. Они открыты, раскрепощены, имеют навыки социализации и готовы к общению с новыми друзьями и педагогами. Следовательно, наставники 9-го сада, которые вкладывают душу, знания и силы в воспитанников, отлично справляются с поставленными задачами.

Учителя-дефектолога Татьяну Телепень привели в профессию внутреннее влечение и мамин пример – она руководила дошкольным учреждением. Сначала в областном университете имени Кулешова девушка получила специальность «Дошкольное воспитание. Социальный педагог», затем в институте повышения квалификации и переподготовки кадров – «Интегрированное обучение и воспитание в дошкольном образовании». За 11 лет работы учителем ни разу не усомнилась в правильности выбора: с детьми всегда интересно, они держат в тонусе – нужно постоянно обновлять знания и быть в курсе всех современных тенденций, а помогать им, способствовать их развитию – важная и почетная миссия. «С каждым годом, – с сожалением констатирует Татьяна Сергеевна, – растет число ребят, имеющих нарушения речи (среди причин, в том числе, и позднее обращение за помощью к специалистам). А дефектология позволяет «бороться» с ними, развивать не только речь, но и другие когнитивные процессы, эмоцио­нально-волевую сферу. И здесь очень важен личностно-­ориентированный подход к каждому ребенку». Конечно же, радуют педагога ежедневные маленькие, но весьма значимые для ее воспитанников достижения: «всегда приятно слышать речевые успехи детей – правильно произнесенный звук, грамотно построенное предложение». Отмечает наставник и важность сотрудничества с семьей. Считает, что нужно научиться понимать родителей, найти правильный подход к каждому. «В современном мире родителю просто нельзя быть безграмотным и не увидеть речевых проблем малыша. Обилие Интернет-ресурсов предоставляет огромное количество информации, главное – используя ее, вовремя обратиться к специалисту». С удовольствием девушка делится опытом с коллегами и родителями. В том числе с помощью публикаций в международных научно-методических журналах «Логопед», «Управление ДОУ», «Дошкольная педагогика», в национальном журнале «Пралеска», участия в международных конференциях. Татьяна Сергеевна выпустила более 10 настольно-печатных игр, методическое пособие, другие готовятся к изданию. «Но, – говорит педагог, – важно, используя современные методики, не забывать о традиционных методах и приемах работы».

Воспитатель дошкольного образования Елена Стельмак закончила педагогический колледж, а затем МГУ имени А.А. Кулешова по специальности «Методист-воспитатель». В профессии наставник больше 20 лет. Для нее работа – это дарить детям любовь, помогать им решать насущные проблемы, учить нормам поведения и навыкам самообслуживания, давать знания и умения, воспитывать, в первую очередь собственным примером: «Нужно быть образцом, а это постоянный самоконтроль – речь, поведение. Можно много говорить, как делать правильно, но если сам поступаешь иначе, грош цена такому воспитанию. И не следует забывать, что плохое настроение и личные проблемы надо оставлять за порогом детского сада. К ребятам нужно идти с искренней улыбкой».

Здорово, что каждый день, несмотря на, казалось бы, цикличность, непохож на предыдущий. Работа не сидячая, подвижная. И выступать приходится в сотне образов: мамы («всегда говорим детям, что сад – их второй дом, а мы – большая семья, поэтому нужно поддерживать и подбадривать друг друга»); воспитателя; учителя; художника; актера (кстати, на утренниках и праздниках действительно сыграно множество ролей – от сказочной нечисти до положительных персонажей); строителя; ребенка («порой, чтобы создать проблемную или сюрпризную ситуацию, необходимо изобразить массу эмоций, детских в том числе»)... Приятно видеть радость на лицах малышей, когда полученные на занятиях знания они применяют в жизни, а еще пользоваться авторитетом у воспитанников и их родителей. А как радуется воспитатель вместе с ребятами, когда у них что-то получается! Елена Владимировна отмечает, что очень важно успеть уделить внимание каждому индивидуально, следовать советам и рекомендациям учителей-дефектологов, ведь коллектив трудится в тандеме, постоянно следить за речью детей, исправлять ошибки, многократно повторять и закреплять приобретенные навыки. Обязательные условия успешной работы – собственные постоянные учеба и рост, творческое развитие. «А еще, – признается воспитатель, дети – это колоссальная ответственность, поэтому нужно быть добросовестным, дисциплинированным и внимательным».

Тамара Михненок – руководитель физического воспитания. Она в спорте с 14 лет. Профессионально 16 лет занималась академической греблей, является мастером спорта, неоднократно становилась победителем чемпионатов Беларуси и различных международных соревнований, была серебряным призером чемпионата мира (1984 г.). В 2022-м Тамара Максимовна отметит 20-летний юбилей работы в детском саду №9. Признается, что всей душой приросла к малышам: «Как спортсмен я привыкла трудиться на результат. Здесь я могу его видеть. Приходят почти ничего не умеющие мальчишки и девчонки, а к концу года хорошо и правильно выполняют движения. К выпуску из дошкольного учреждения стараюсь подготовить ребят так, чтобы они освоили программу 1-го класса школы». Сложность в том, что эти детки физически невыносливы, трудно переключаются с одного вида деятельности на другой, у них двигательная неловкость, малый объем движений, страдает развитие мелкой моторики. Педагог проводит учебно-тренировочные, сюжетно-игровые и игровые занятия, подбирает воспитанникам дыхательно-звуковую и пальчиковую гимнастику, упражнения на координацию, подвижные игры. Подбор идет по лексическим темам, над которыми в данный момент работает учитель-дефектолог, а все движения выполняются с речевым сопровождением, чтобы закрепить пройденный материал. Кроме того, для формирования у ребят пространственного представления в зале используются наглядно-­игровые разметки. К примеру, если не знают, как идти налево, определяют направление по описанию нарисованного там предмета. Обязательна в деятельности взаимосвязь с воспитателями (дает рекомендации по подготовке к праздникам, проведению утренней зарядки, предлагает упражнения и игры, которые выучили на занятии, на прогулке для закрепления) и музыкальным руководителем (разучивает движения, которые понадобятся на утреннике). Конечно же, и коллеги всегда придут на помощь – позанимаются, если нужно, с кем-то из ребят индивидуально. «Думаю, – улыбаясь, предполагает Тамара Максимовна, – физкультура у ребят – это самое любимое. Они и пошуметь могут, и раскрепоститься, но могут и сосредоточиться. И результат для малышей, как и для меня, очень важен. А чтобы его добиться, нужна система. Такого принципа и придерживаюсь в работе».

У Светланы Фастовец два высших образования – музыкальное и педагогическое. Две самые большие любви – к детям и музыке – совпали в жизни (и профессии) музыкального руководителя, владеющего двумя инструментами: аккордеоном и фортепиано. С малышами педагог работает больше 15 лет, 4-й год – в 9-м саду. Светлана Александровна отмечает, что для нее в работе с детками главное – индивидуальный подход. «Да, труд очень кропотливый, к нему надо подходить скрупулезно, но ребята очень восприимчивые, ловят каждое слово. А чем больше им даешь, тем больше отдача. Считаю, в каж­дом ребенке нужно развивать способности, каждый может и должен себя проявить». С теп­лотой говорит педагог о коллегах и администрации учреждения образования, готовых всегда поддержать, прийти на помощь, услышать проблему и найти пути ее решения. Немаловажно и сотрудничество с родителями, которые по возможности участвуют в организации и проведении мероприятий, помогают в изготовлении костюмов и других праздничных атрибутов.

Наталья Хаменя не просто по должности, а по сущности надежный помощник воспитателя, его правая рука. Ее 17 лет назад в сферу образования привела любовь к малышам. «Детки, – признается Наталья Николаевна, – это всегда радость и праздник. Вижу их – сразу улыбка на лице. И они мне в ответ. Ребята такие забавные, интересные. Веселят постоянно, и никогда не знаешь, что еще придумают. Пример? Как-то во время обеда воспитатель говорит: «Дети, берите хлеб, он всему голова». А Полина спрашивает: «А суп тоже от головы?» Так что с ними не соскучишься». Вообще помощник воспитателя работу свою таковой не считает – это жизнь, которая приносит удовольствие и радость. Да, забот хватает: помочь накормить, одеть, вывести на прогулку, отвести на занятие, уложить спать, говорить с детьми, поправить, если сказали что-то неправильно, напомнить, чтобы ручки помыли, зубки почистили как положено… Но разве это так уж сложно, когда видишь, что родители тебе ребенка со спокойной душой отдают, знают, что дитя будет досмотрено. Да и малыши особых хлопот Наталье Николаевне не доставляют, наоборот, с удовольствием дежурят по столовой, стараются аккуратно сложить и повесить одежду, даже листву помогают грести. Словом, и помощник воспитателя, и детишки с удовольствием ходят в детский сад. Последние даже иногда и уходить не хотят. Приходится родителям, с которыми у Натальи Хамени тоже прекрасные отношения, ждать, пока чадо наиграется и отправится домой. А еще привлекают помощника воспитателя к «актерской» профессии. На утренниках ей доводилось играть Деда Мороза, новогодний мешок с подарками, Бармалея и даже бобруйского еврея. Наталья Николаевна тогда так «отожгла» с девочками «7.40», что чей-то дедушка, выходя из актового зала, с восторгом заметил: «Да у Вас целые «10.40» получились!»

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