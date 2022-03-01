Для милых дам: около 20 тыс. цветов подготовил «Могилевзеленстрой» к 8 Марта

Около 20 тыс. цветов подготовил "Могилевзеленстрой" к Международному женскому дню. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела маркетинга и сбыта предприятия Мартина Богайчук.

В ассортименте широко представлены розы белорусского и импортного производства - 8,5 тыс. штук. Тюльпанов заготовлено порядка 8 тыс. единиц, из которых 5 тыс. выращены в теплицах предприятия. К слову, тюльпаны местного производства выгодно отличаются своей стойкостью: из-за отсутствия длительной транспортировки красивые, но очень нежные цветы не завянут на следующий же день, а будут приносить радость как минимум неделю.

"Цветовая гамма этих любимых всеми весенних цветов - от нежных белых и молочных оттенков до ярко-красных, бордовых и фиолетовых, - отметила Мартина Богайчук. - Конечно же, в достаточном количестве представлены желтые тюльпаны, которые стали настоящим символом Международного женского дня. К 8 Марта заготовлен широкий ассортимент других цветов, в их числе эустомы, кустовая и пионовидная розы, маттиолы, герберы, гортензии, ирисы, лилии, фрезии, гвоздики и гиацинты. Таких подготовлено более 1 тыс. штук".

Что касается оформления букетов, особой популярностью сегодня пользуются шляпные коробки, а также цветы в максимально простой и экологичной упаковке - например, обернутые бумагой. "Набирает обороты тенденция, когда охапку цветов дарят вообще без упаковочного материала - получается нежно и естественно", - рассказали специалисты "Могилевзеленстроя".

Кроме того, в последнее время мужчины охотно преподносят девушкам горшечные растения. Таких заготовлено несколько тысяч - как собственного, так и импортного производства. В числе покупных - азалии, розочки, гардении, антуриумы, цикламены, фиалки. Среди выращенных специалистами предприятия - гиацинты и ароматные крокусы, которые также очень любимы представительницами прекрасного пола. "Желающие могут найти к празднику цветы на любой вкус и кошелек", - уверена Мартина Богайчук.

К слову, в этом году цены на цветы в Могилеве будут демократичными. Например, тюльпан обойдется в Br3, стоимость розы белорусского производства будет варьироваться в зависимости от ее длинны - цветок со стеблем 40 см предложат за Br3, 80 см - Br5,5. Традиционно в преддверии праздника и на 8 Марта график работы фирменных магазинов предприятия скорректирован. Торговые точки будут открыты до последнего клиента.