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Для мам и пап. В Бобруйске прошел торжественный прием председателем Бобруйского горисполкома

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Для мам и пап. В Бобруйске прошел торжественный прием председателем Бобруйского горисполкома

13 октября в преддверии Дня матери и Дня отца в «Бобруйск-Арене» состоялся торжественный прием председателем Бобруйского городского исполнительного комитета Игорем Киселем.

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.

/Будет дополнено и обновлено/.

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