Для мам и пап. В Бобруйске прошел торжественный прием председателем Бобруйского горисполкома
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Фотографии: Виктор Чабан
13 октября в преддверии Дня матери и Дня отца в «Бобруйск-Арене» состоялся торжественный прием председателем Бобруйского городского исполнительного комитета Игорем Киселем.
Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.
/Будет дополнено и обновлено/.
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