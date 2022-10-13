Для мам и пап. В Бобруйске прошел торжественный прием председателем Бобруйского горисполкома

13 октября в преддверии Дня матери и Дня отца в «Бобруйск-Арене» состоялся торжественный прием председателем Бобруйского городского исполнительного комитета Игорем Киселем.

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.

/Будет дополнено и обновлено/.