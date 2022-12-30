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Фоторепортажи

Для детей, находящихся в социально-опасном положении, устроили праздник

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Для детей, находящихся в социально-опасном положении, устроили праздник

Он прошел сегодня в гимназии-колледже искусств.

/Будет дополнено и обновлено/.

Виктор ЧАБАН, фото автора.
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