ДЮСШ: результаты выездных матчей

Юниорская хоккейная команда Бобруйска 21 и 22 января обменялись победами в областном дерби на выезде с «Могилевом» - 3:2, 1:2От.

В числе сильнейших! Для команды 2009-2010 г.р. положительно завершился первый этап Первенства - 2 место в турнирной таблице подгруппы 2! На заключительных играх этого этапа 21 и 22 января команда дважды одолела Могилев. Во втором этапе "Бобруйск-2009/10" сразится с сильнейшими командами группы 1 и командой из Киева "Сокол".

Команда "Бобруйск-2014" 22-23 января приняла участие в традиционном турнире по хоккею с шайбой среди юношей «Panda Cup 2022» в Шклове и заняла центральное место в турнирной таблице, а Артур Книга, забросивший 30 шайб, стал лучшим бомбардиром соревнований.