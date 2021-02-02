Дистанционное обучение требует развития не только в условиях эпидситуации – директор школы

Внедрение в школах дистанционного обучения в сложный эпидемиологический период показало, что удаленное обучение должно существовать и в будущем, но требует совершенствования. Об этом рассказала директор столичной средней школы №35 им. Героя Советского Союза Д.Азизова Наталья Потеенко.

"Если высшие учебные заведения имели опыт ведения образовательного процесса в дистанционном формате, то школам в пиковый эпидемиологический период пришлось столкнуться с проблемами. На удаленное обучение перешли резко, поэтому пришлось в режиме настоящего времени налаживать рабочий и учебный процессы. Не обошлось без трудностей, но у нас получилось, - рассказала Наталья Потеенко. - Спустя время выделили для себя плюсы и минусы дистанционного обучения. Среди положительных моментов то, что такой формат очень комфортен для учащихся: им было интересно и удобно учиться с помощью соцсетей и платформ. Вместе с этим мы отметили, что дистанционные уроки менее эффективны, чем очные, поэтому удаленная форма обучения требует совершенствования".

Дистанционный учебный процесс и общение между педагогами и учащимися были налажены через социальные сети, видеохостинги, электронную платформу с учебниками, журналами и дневниками.

"Самый сложный эпидемиологический период пришелся на весенние месяцы. Тогда школу посещали лишь 40% учеников, а остальные обучались дистанционно. Педагоги давали детям весь учебный материал, присылали домашние задания, поэтому после возвращения в школу практически все подтвердили полученные знания и прошли аттестацию", - добавила Наталья Потеенко.

Как отметила директор, чтобы сделать дистанционное обучение более эффективным, необходимо развивать единый информационно-образовательный ресурс для учреждений общего среднего образования, который недавно внедрили в стране. "Активно привлекаем детей к использованию платформы, чтобы закреплять полученные знания и изучать новую полезную информацию. Площадка хорошая. Надеемся, что ее продолжат дорабатывать и в будущем она станет таким местом, где можно будет не только получить информацию, но и вести полноценный учебный процесс", - рассказала директор школы.