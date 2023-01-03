Новшества, которые затронут каждого: диспансеризация в Беларуси стала обязательной.

Даже если жалоб на здоровье нет. Врачи проанализируют медицинские документы, проведут анкетирование пациентов, чтобы выявить факторы риска развития болезней, оценят состояние здоровья и детально проконсультируют.

При этом очереди в поликлиниках не станут больше, для таких осмотров оборудованы отдельные кабинеты. Уже сегодня они начнут прием пациентов.

Татьяна Санукевич, заместитель начальника Главного управления медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси: «Это дает возможность стимулирования народа, чтобы они больше знали о том, как выглядят предвестники заболеваний, как на них реагировать, что необходимо делать. Необходимо прийти к врачу, рассказать, что беспокоит, чтобы он назначил дополнительные методы обследования, для установления заболевания».

У каждой возрастной категории пациентов будет свой протокол обследования. Пройти осмотр можно по предварительной записи в поликлинике по месту жительства или работы. Что же касается сельской местности, там население обследуют выездные бригады.