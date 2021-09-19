Директор ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск» поздравляет свой коллектив с профессиональным праздником

Сегодня наша мебельная фабрика под эгидой холдинга ЗАО «Пинскдрев» завоевывает новые позиции.

ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск» успешно развивается: мы вкладываем средства в модернизацию производства, находим новые рынки сбыта, обновляем модельный ряд мебели. И могу отметить, что те, кто хочет заработать, получают на нашем предприятии достойную зарплату.

Уверен: достигнутые показатели – результат совместного труда всех наших работников, их добросовестного отношения к своим обязанностям на рабочем месте, высокого профессионализма каждого.

В День работников леса хочу поздравить весь наш большой коллектив, ветеранов труда с профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, трудовых успехов, чтобы работа всегда приносила удовлетворение и радость, процветания и всех благ в жизни!

Владимир МАРКУШЕВСКИЙ,

директор ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск».