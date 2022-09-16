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Директор сельхозпредприятия в Кричевском районе укрывал падеж скота

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Директор сельхозпредприятия в Кричевском районе укрывал падеж скота

Директор сельхозпредприятия в Кричевском районе на протяжении нескольких месяцев укрывал падеж скота, пишет MogilevNews.

Как сообщили в УВД облисполкома, установлено, что директор одного из сельхозпредприятий Кричевского района, являясь должностным лицом, в период времени с апреля по июль текущего года давал незаконные указания подчиненным работникам о сокрытии имевшегося падежа крупного рогатого скота.

- Чтобы скрыть недостатки в организации работы предприятия, а также избежать ответственности за допущенный падеж скота, в отчеты вносились заведомо ложные сведения. Из 7 голов погибшего молодняка по документам 2 были якобы «реализованы работникам предприятия», а недостача 5 была установлена в ходе фактического пересчета поголовья, - отметили в ведомстве.

В отношении должностного лица следователями возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий.

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