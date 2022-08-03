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Директор одного из сельхозпредприятий Могилевской области заключен под стражу за сокрытие падежа скота

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Директор одного из сельхозпредприятий Могилевской области заключен под стражу за сокрытие падежа скота

Заместитель прокурора Могилевской области санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора сельскохозяйственной организации одного из районов Могилевской области – ему инкриминировано превышение служебных полномочий.

- Согласно материалам дела обвиняемый, являясь руководителем сельхозпредприятия, достоверно зная о фактах падежа скота, давал указания заведующей фермы, вносить недостоверные сведения в ежемесячные отчеты о движении скота и птицы, что повлекло искажение государственной статистической отчетности, - сообщили в прокуратуре Могилевской области. - Уголовное дело находится в производстве следственного управления УСК Республики Беларусь по Могилевской области.

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