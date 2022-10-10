Директор калужского ТЮЗа: мы благодарны Бобруйску, что он нас встречает 15 лет (видео)
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С 8 по 10 октября в Бобруйске проходят гастроли Калужского областного театра юного зрителя. Мы пообщались с директором Валерией Николаевной и узнали, что она думает о городе на Березине.
— В это самое время и ваши – бобруйчане – ваш театр гастролирует у нас (в Калуге). Это такая радость быть в Беларуси и быть в Бобруйске, – воодушевленно с улыбкой рассказывает Валерия Визгова, директор Калужского областного театра юного зрителя, заслуженный работник культуры Российской Федерации, награжденная Русской Православной церковью орденом III степени Святой равно-апостольной Великой Княгини Российской Ольги. <...> — Мы благодарны Бобруйску, что он нас встречает 15 лет. Спасибо вам большое!
Виктор ЧАБАН.
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