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Директор бобруйской фирмы получила около Br20 тыс. без уплаты подоходного налога

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Директор бобруйской фирмы получила около Br20 тыс. без уплаты подоходного налога

Директор бобруйской фирмы получила в качестве дохода около Br20 тыс. без уплаты подоходного налога. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Сотрудники инспекции МНС по Бобруйску провели выездную проверку общества с ограниченной ответственностью, которое занимается розничной торговлей в неспециализированных магазинах продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Установлено, что с ноября 2020 года по январь 2022-го директор фирмы под видом расходов на хозяйственные нужды получила около Br19,5 тыс. Авансовые отчеты об израсходованных суммах ею не представлялись, денежные средства в кассу организации не возвращались. Эта сумма признана личным доходом указанного физического лица, в связи с чем организации (налоговому агенту) предъявлен к уплате подоходный налог с физических лиц в сумме более Br2,5 тыс.

 

 

По результатам проверки с учетом иных нарушений доначислено более Br6 тыс., в том числе налогов - около Br5,5 тыс., пени - почти Br0,5 тыс. Эти суммы не уплачены и взыскиваются в принудительном порядке. Фирма привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере более Br2,2 тыс.

 

Виновное должностное лицо (директор) подлежит привлечению к административной ответственности. Информация о выявленном нарушении передана в территориальное подразделение государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и "Белгосстрах" для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных доходов.

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