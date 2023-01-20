Директор бобруйского общепита получил около Br190 тыс. дохода без уплаты налога

Директор бобруйского общепита получил около Br190 тыс. без уплаты подоходного налога. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Инспекция МНС по Бобруйску проверила фирму, оказывающую услуги общественного питания. В результате установлено, что руководителю организации в качестве личного дохода без удержания и перечисления в бюджет подоходного налога переданы Br188,5 тыс. неучтенных наличных денежных средств.

В адрес организации направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить причитающиеся суммы подоходного налога с физических лиц. Фирмой уведомление исполнено и с сумм выплаченных доходов исчислен подоходный налог в сумме Br24,5 тыс.