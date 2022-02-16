Дирекция «Славянского базара в Витебске» рассказала о новинках фестиваля

Цирковая феерия, старт юбилейного турне Тамары Гвердцители, молодежная дискотека open-air - об этих и других новинках предстоящего форума искусств рассказал журналистам на пресс-конференции директор центра культуры "Витебск" и директор международного фестиваля "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году перед торжественным открытием фестиваля искусств на сцене Летнего амфитеатра состоится большой красочный дебют - "Цирковая феерия". Увертюра форума обещает незабываемое шоу как отечественных, так и зарубежных трупп и будет приурочена к значимому юбилею в цирковом мире. Какому - пока интрига. Глеб Лапицкий отметил, что многие номера артистов будут подготовлены специально для "Славянского базара", так что феерия станет своеобразной премьерой в премьере.

Дух прошлого, юбилейного фестиваля "Славянский базар" сохранится и в нынешнем году во многом благодаря знаковым датам как некоторых конкурсов, концертов, так и приглашенных на форум звезд. Тамара Гвердцители начнет свое юбилейное турне из Витебске на сольном концерте "Мелодии любви".

Юбилейный детский конкурс исполнителей тоже порадует интригующей новинкой: дирекция фестиваля постарается собрать максимально полный первый состав жюри. Многие из тех, кто 20 лет назад только начинал свой творческий путь и выставлял баллы юным певцам, сегодня уже выросли в звезд первой величины.

Творческая программа под эгидой Союзного государства расширится и вместо одного дня будет длиться несколько. Такую идею в прошлом году высказал во время встречи с дирекцией фестиваля и молодежью госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, и на 31-м форуме искусств ее воплотят с размахом.

В этом году 15-летие отпразднует и концертная программа звезд шансона. На излюбленном многими зрителями "Золотом хите" сделают акцент на выступлении известных групп разных периодов. Условно этот концерт пройдет под названием "Дискотека 1980-х - 2000-х".

Молодежи отведут площадку возле концертного зала "Витебск". Здесь выступят молодые певцы, пройдет дискотека электронной музыки с участием отечественных и зарубежных диджеев в формате open-air.

Фестиваль в этом году пройдет с 13 по 18 июля, торжественное открытие состоится 14 июля, а закроется форум искусств 17 июля.