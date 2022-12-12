Дипломантом престижного конкурса «Познай Беларусь» стала Зинаида Сугак

9 декабря в спортивно-культурном центре Белорусского государственного университета культуры и искусств состоялось торжественное награждение победителей юбилейного – ХХ – республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь», который ежегодно проводится Национальным агентством по туризму при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

За последние годы число обращений белорусов к внутреннему туризму существенно увеличилось. На это обратила внимание директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович во время проведения церемонии награждения:

– Конкурс по праву считается своеобразным «Оскаром» в сфере туризма. С каждым годом он становится все более известным – это отражает и число поступающих заявок. В этом году их было 844. Отличие нынешнего конкурса от других в том, что изменены условия его проведения: заявки поступают практически в течение года.

В номинации «Экскурсовод года» экскурсовод из Бобруйска Зинаида Сугак заняла почетное второе место.

– В конкурсе такого уровня бобруйские экскурсоводы не участвовали с доперестроечного времени. Это очень ответственно. Разумеется, была проведена большая подготовительная работа. За последние 12 месяцев я дважды проводила экскурсии по Могилевской и Гомельской областям для семинаров Национального агентства по туризму. Меня слушали и мои коллеги из разных регионов страны, и менеджеры ведущих фирм. Отзывы были позитивные. Учитывалась и обычная экскурсионная работа, – поделилась впечатлениями Зинаида Ивановна.

Конкурс призван привлечь внимание к туристическим брэндам страны, повысить популярность исторических достопримечательностей, обратить внимание на культурное, природное наследие, стимулировать конкурентоспособность рынка туруслуг, поощрять за вклад в развитие туриндустрии Беларуси.