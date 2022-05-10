Диплом квеста «Эстафета памяти» завоевал Бобруйский государственный медколледж
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Учащиеся Бобруйского государственного медицинского колледжа во главе с председателем первичной профсоюзной организации учреждения образования Аллой Велимович, в рамках празднования Дня Победы, приняли участие в тематическом квеста «Эстафета памяти», завоевав заслуженный диплом.
- Праздник Победы навечно останется в истории и всегда будет напоминать о тех кровопролитных событиях и разгроме фашистских войск. День Победы - праздник, знаменующий конец убийственной войны, которая унесла жизни миллионов солдат и мирных граждан, - поделилась эмоциями Алла Велимович.
Также учащиеся приняли участие в праздничном шествии, возложении цветов и флешмобе.
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