Диплом квеста «Эстафета памяти» завоевал Бобруйский государственный медколледж

Учащиеся Бобруйского государственного медицинского колледжа во главе с председателем первичной профсоюзной организации учреждения образования Аллой Велимович, в рамках празднования Дня Победы, приняли участие в тематическом квеста «Эстафета памяти», завоевав заслуженный диплом.

- Праздник Победы навечно останется в истории и всегда будет напоминать о тех кровопролитных событиях и разгроме фашистских войск. День Победы - праздник, знаменующий конец убийственной войны, которая унесла жизни миллионов солдат и мирных граждан, - поделилась эмоциями Алла Велимович.

Также учащиеся приняли участие в праздничном шествии, возложении цветов и флешмобе.

mogilevnews.by