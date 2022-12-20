«Динамо-Шинник» возвращается в Бобруйск

«Бобруйск-Арена» ждала МХЛ 2872 дня. 20 декабря руководство OLIMPBET Молодежной хоккейной лиги одобрило проведение домашних матчей «Динамо-Шинника» на «Бобруйск-Арене». Инспекция лиги проверила исправность всех технических систем бобруйской арены и признала эту площадку подходящей для проведения игр OLIMPBET МХЛ.

— Мы невероятно рады, что можем, наконец, вернуться на «Бобруйск-Арену», — поделился генеральный менеджер «Динамо-Шинника» Алексей Ефименко. — Для любой команды очень важно играть на родной арене, где все знакомо, все свое. Конечно, атмосфера на «Олимпик-Арене» была очень крутой, команда и тренерский штаб благодарны всем любителям хоккея, которые приходили на трибуны поддержать нас, и фанатам из Бобруйска, которые несмотря на расстояние, которое нужно преодолеть, все равно приезжали на наши матчи в Минск. Однако, как бы то ни было, нам хотелось как можно скорее вернуться в Бобруйск к болельщикам, которые заждались родную команду на «Бобруйск-Арене».

Напомним, что 1 августа стало известно, что «Динамо-Шинник» не сможет начать сезон на родном льду — «Бобруйск-Арене» требовалась замена бортовой системы, которая на тот момент не отвечала стандартам главной молодежной лиги континента. Из-за этого «бобрам» пришлось проводить домашние матчи в Минске на «Олимпик Арене». А в это время руководство клуба закупало нужное оборудование, проводило установку бортов и доводило до нужных стандартов все техническое оснащение бобруйской арены.

— Мы очень рады, что спустя семь лет молодёжный хоккей возвращается на «Бобруйск-Арену», — вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов. — В этом городе очень преданные болельщики, которые не раз доказывали свою любовь к команде и под завязку заполняли трибуны. «Динамо-Шинник» успешно выступает в сезоне 2022/2023, в составе много талантливой молодёжи. Клуб проделал большую работу, сейчас арена отвечает всем необходимым требованиям и готова принять матчи МХЛ. Поздравляю всех болельщиков «Динамо-Шинника» с этим событием.

Первый матч на обновленной «Бобруйск-Арене» «бобры» проведут уже в этот четверг, 22 декабря. В соперниках у команды Михалева будет московский МХК «Спартак». А свой предыдущий поединок в МХЛ на «Бобруйск-Арене» «Динамо-Шинник» провел 10 февраля 2015 года и тогда обыграл ступинский «Капитан» со счетом 3:1. Таким образом, МХЛ не было на бобруйской арене почти 8 лет — 2872 дня.