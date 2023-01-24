Динамика преступности, защита законных прав людей и тема беглых. Подробности совещания у Лукашенко

Защита законных прав и интересов граждан Беларуси стала одной из главных тем совещания у Президента Беларуси об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Наряду с основной темой совещания, пользуясь случаем, глава государства обратился и к ряду других актуальных вопросов - от содержания и ремонта дорог до работы индивидуальных предпринимателей. Он также поручил более активно популяризировать и демонстрировать достижения белорусских ученых, на что есть запрос в обществе с учетом большого интереса к выставке "Беларусь интеллектуальная".

"Тема сегодняшнего разговора - преступность, динамика преступности в стране. Особое внимание прошу обратить на преступления террористической направленности. Для нас это сейчас очень важно. И если вообще подвести черту под теми вопросами, которые связаны с преступностью и преступлениями, вопрос глубокий - защита законных прав и интересов наших людей. Это главное, - обозначил Александр Лукашенко главную тему для обсуждения. - Мы мало внимания обращаем в последнее время на эту проблему. Но она существует. Пусть это по сравнению с другими государствами, даже самыми демократичными в мире, капля в море. Но, тем не менее, об этом нельзя забывать".

"В связи с этим я хотел бы сегодня обсудить с вами, как быть с теми, кто еще вчера выступал против государства (мы все помним 2020 год), покинул страну (кто-то в местах не столь отдаленных), а сегодня раскаялся, но боится вернуться обратно или же обращается ко мне с просьбой о помиловании. Я чувствую, что у отдельной части нашего общества появился запрос на данную тему. Я поручал Администрации с участием общественности проработать данный вопрос и предложить механизм его решения", - напомнил белорусский лидер.