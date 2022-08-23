Динамичное развитие общественных объединений и политических партий Бобруйского района обсудили на заседании Координационного совета

Татьяна Владимировна рассказала о том, как работали объединения и партии в текущем году, отметила, что общественно-политическая обстановка в районе характеризуется стабильностью, нормальным рабочим микроклиматом в трудовых коллективах и в этом направлении следует продолжать работу.

Касаясь основного вопроса повестки дня, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи отметил, что сейчас, как никогда ранее, пришло время придать новый импульс общественно-политической жизни района, и кому, как не общественным объединениям и партиям быть на передовой. «Мы сегодня видим, что во главе районных организационных структур есть грамотные и амбициозные лидеры, что работа в большинстве объединений ведется активно, а значит, необходимо ставить новые цели, уверенно идти к ним, вовлекая тем самым в ряды общественников как можно больше единомышленников», — подчеркнул Дмитрий Верёвкин. А для того, чтобы быть услышанными людьми и в то же время иметь возможность выразить свое мнение, он напомнил о хорошей инициативе — проведении диалоговых площадок.

В ходе заседания много говорилось о том, что нужно повышать уровень политической культуры наших граждан с учетом существующих реалий, что политическое воспитание и гражданское становление — это главные направления деятельности в работе общественных организаций района и что только тесное сотрудничество заинтересованных структур приведет общество к согласию и поддержанию общественно-политической стабильности в стране. Шел разговор об организации и проведении мероприятий, посвященных Году исторической памяти, Дню народного единства, юбилейным датам, проводимых в районе акциях «Хлеб на ладони женщины» (к слову, районная организация ОО «Белорусский союз женщин» отмечена за проявление инициативы и поддержку социально значимого проекта — прим. автора), «Сделаем наш город краше». Оценивая значение последней акции, Дмитрий Верёвкин подчеркнул: «Чтобы сделать нашу Бобруйщину чистой и уютной, необходимы не только финансовые вложения, но и желание, и заинтересованность каждого жителя района. Бережное и сознательное отношение к родному краю — это задача для всех нас: и местных властей, и руководителей предприятий, учреждений и организаций, и, безусловно, каждого человека». Он призвал присутствующих поддержать это доброе начинание и на деле, своим примером, показать уважение к родным местам, сделать наш район краше и уютнее.

Широко обсуждались насущные вопросы молодежи, которая, по сути, является стратегическим ресурсом развития нашего государства. Председатель райкома профсоюза работников АПК Надежда Дудаль призвала присутствующих находить новые формы работы с молодежью с тем, чтобы помочь юношам и девушкам быстрее социализироваться в обществе, в трудовых коллективах, чтобы у них было желание самоутвердиться в нем, повышая при этом самооценку, заполняя жизнь социально значимым смыслом. «Наша профсоюзная организация работает в тесной взаимосвязи с идеологическим активом. Сегодня, как и прежде, задача профсоюзов — содействовать развитию таких качеств, как бережливость, трудолюбие, добросовестное отношение к делу, ответственность. Активно действует профсоюзная организация там, где ею управляет достойный лидер, — высказала мнение Надежда Дудаль. — А учитывая тот факт, что в Беларуси уже выросло новое поколение людей, которые не живут стереотипами и нормами поведения советского общества, к ним нужные нестандартные подходы, живое общение, активное интернет-взаимодействие».

В свою очередь председатель районной ветеранской организации Евгения Довнар, обращаясь к лидерам объединений и партий, призвала консолидировать все конструктивные силы для сохранения независимости нашей родной Беларуси, приумножения того, что достигнуто созидательным трудом.

Подводя итог заседания, Татьяна Бокач отметила, что необходимо объединить усилия профсоюзов, общественных объединений, политических партий в работе по идейно-нравственному и патриотическому воспитанию граждан с акцентом на молодом поколении, активизировать информационно-разъяснительную работу, находить новые методы и формы деятельности организаций.

Бобруйский районный исполнительный комитет