Диалоговая площадка в деле. О чем разговаривали делегат ВНС и педагоги?

Диалоговая площадка развернулась в стенах ГУО "Средняя школа №19". На одном фланге преподаватели, на противоположном - делегат ВНС Наталья Винокур. Объединяет всех собравшихся одна тема - образование.

- Диалоговые площадки, которые сейчас проходят в коллективах и учреждениях Бобруйска, очень важны. Потому что есть возможность обсудить вопросы, которые волнуют граждан. Также затронуть какие-либо проблемы, выслушать их предложения. Послушать о том, какой они видят нашу жизнь в будущем, – поделилась мнением Наталья Винокур.

Напомним, Всебелорусское народное собрание состоится в Минске 11, 12 февраля. Оно станет шестым по счету в истории суверенной Беларуси. На нем будут подведены итоги пятилетки: о достижениях и о том, что не получилось. Также делегаты утвердят программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы.