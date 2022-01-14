Диалоговая площадка прошла в УК «Центр досуга и творчества г.Бобруйска»

Проект обновленной Конституции обсудили с трудовым коллективом УК "Центр досуга и творчества г.Бобруйска". Спикером выступил депутат Могилевского областного Совета Депутатов Николай Силков.

В самом начале встречи Николай Петрович задал тон беседе и определил формат встречи: открытый разговор.

- Особо хочу отметить – запретных тем в сегодняшнем диалоге нет, на все заданные вопросы будут даны ответы.

Николай Силков подробно рассказал собравшимся об изменениях и дополнениях в Основной закон страны. Как историк по образованию, депутат акцентировал внимание на важности сохранения исторической памяти и правды.