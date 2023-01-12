Диалог поколений состоялся в Бобруйске

В рамках республиканской акции «От всей души» сегодня в Территориальном центре социального обслуживания Ленинского района г.Бобруйска актив «Белой Руси» встретился с ветеранами труда и молодежью города. Встреча прошла в формате праздничного диалога. Обращаясь к ветеранам, председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович поблагодарила за активную гражданскую позицию. «У вас получается на личном примере учить юных бобруйчан не быть равнодушными. Благодаря вам в Бобруйске растет достойная смена», - сказала общественный лидер. Она подчеркнула, что мнение ветеранов играет большую роль в принятии различных управленческих решений в городе. В ходе диалога лидер общественной организации также подробно остановилась на вопросах, поднимаемых председателем Могилевского облисполкома Анатолием Исаченко во время встречи с активом области. «Ключевое на чем акцентировал внимание губернатор – это то, что в центре внимания государства всегда будет человек. Несмотря на все внешние вызовы, санкции и угрозы, наше государство останется социально-ориентированным. В предстоящем году председателем облисполкома поставлена задача по решению вопросов строительства жилья, содержания дворовых территорий, дорог, инженерно-транспортной инфраструктуры, увеличения объемов производства предприятий, развития сельского хозяйства региона и целый ряд других важных направлений», - поделилась Ирина Русакович. Она отметила, что ряд изменений запланирован в нашем городе, относящемуся к территории ускоренного развития. В качестве примера лидер организации привела планируемое проектирование и начало строительства нового хирургического корпуса Бобруйской городской больницы им.В.О. Морзона, реконструкцию моста через Березину, строительство мусороперерабатывающего завода.

Резюмируя, Ирина Русакович выделила еще один очень важный пункт из выступления губернатора о сопричастности каждого из нас в будущем малой родины. «Безусловно ответственность за результат своей работы должен взять на себя каждый. И сейчас мы вместе должны принять исчерпывающие меры по достижению поставленных губернатором задач». В теплой обстановке бобруйчане продолжили общение, обсуждали возникающие вопросы, рассматривали их со стороны опыта и молодости. Завершило встречу праздничное настроение, созданное артистами детской школы искусств №1 имени Е.К.Тикоцкого г.Бобруйска, вокальной группой «Карагод» и народным ансамблем аккордеонистов «Интермеццо». Сами же ветераны настроение встречи описали строкой из известной песни: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».