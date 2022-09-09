Диагноз «бешенство» подтвердился у рыси, напавшей на людей в Могилевском районе

8 сентября в Могилевском районе (ул.3-я Энергетиков садового товарищества "Пуща") рысь напала на людей. Пострадавшие - двое могилевчан 1956 и 1963 годов рождения. Рысь ликвидирована.

- В ходе расследования выяснилось, что у животного было бешенство, - сообщила врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Морозова. – Пострадавшие госпитализированы, в настоящее время им проводится курс антирабических прививок против бешенства.

Основным резервуаром вируса в природе являются волки, лисицы, енотовидные собаки. За 8 месяцев 2022 в видовой структуре животных, заболевших бешенством на территории Могилевской области, наибольшая доля приходится на диких животных – 72% (лисицы -51,5%, енотовидная собака- 14,7%, волк 2,9%, др. дикие- 2,9%), на долю сельскохозяйственных животных – 13%. На долю домашних (собаки и кошки)- 12%, безнадзорных животных – 3%.

- Не все бешеные животные агрессивны, - напоминает специалист. - У разных видов животных могут наблюдаться различные клинические признаки бешенства. У домашних животных чаще всего наблюдается буйная форма бешенства — они становятся агрессивными к людям и другим животным, стремятся убежать из дома и погибают. Больные бешенством дикие животные обычно покидают свои угодья и начинают бесцельно бродить. Теряют инстинкт самосохранения, наблюдается полная потеря чувства страха животного перед человеком. Именно изменения поведения животного являются одним из основных признаков бешенства.

Категорически нельзя подходить, гладить или делать селфи с любым диким животным!

- Вирус бешенства передается не только через укус, - продолжает Наталья Морозова.- Передача инфекции может произойти в случае непосредственного контакта слюны инфицированного животного со слизистыми оболочками, ранами, царапинами на коже человека.

Поэтому для человека опасны не только укусы, а также царапины, нанесенные больным или подозрительным на бешенство животным, ослюнение поврежденных кожных покровов (даже незначительно поврежденных кожных покровов) и слизистых оболочек.

Структура причин обращений в организации здравоохранения Могилевской области за антирабической помощью вследствие контакта с животными, не исключающими бешенство, в 1 полугодии 2022 года выглядела следующим образом: контакт с домашними животными (собаками, кошками) – 64,5%, с безнадзорными животными (собаками, кошками) – 31,7%, с дикими животными – 3,1%,с сельскохозяйственными животными – 0,7%.