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Профилактика

Детям нужно объяснять, что выходить на неокрепший лед крайне опасно

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Детям нужно объяснять, что выходить на неокрепший лед крайне опасно

Выходить на неокрепший лед крайне опасно, это следует объяснять детям, заявил председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД) Анвар Игамбердиев на пресс-конференции "Безопасность граждан на водных объектах в зимний период" в пресс-центре БЕЛТА.­­­

"Хотел бы обратиться к работникам образования. Сейчас быстро темнеет. Иногда дети в группе продленного дня могут оказаться предоставленными сами себе. Должен быть контроль, где находятся дети", - сказал Анвар Игамбердиев.

Он напомнил о трагическом случае в Гомеле, произошедшем несколько лет назад. Трое второклассников направились на расположенный возле школы водоем, который был частично покрыт льдом. Под их тяжестью лед проломился. Спасли только одного ребенка.

Все подразделения ОСВОДа переведены в режим повышенной готовности­

"Дети не понимают опасности. Вышли на лед, стали пробовать его на прочность и произошла трагедия, - отметил председатель ОСВОД. - Мы призываем родителей, учителей, педагогов разъяснять, что такое поведение может закончиться весьма трагически".

Анвар Игамбердиев обратил внимание, что период становления и таяния льда является весьма опасным. Он привел аналогию: в пожароопасный период действует запрет на посещение лесов. "И мы предупреждаем: запрещается выход на лед до достижения толщины покрова в 7 см. Это определенный период времени. Такие решения принимаются для того, чтобы люди были живы".

­Председатель ОСВОД подчеркнул, что "ни один улов не стоит человеческой жизни".

По материалам БЕЛТА­

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