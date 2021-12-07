Детям беженцев в ТЛЦ передадут вязаные варежки и носочки

Вязаные варежки и носочки от бабушек из Гродненской области передадут детям беженцев в ТЛЦ. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя комитета - начальник управления организации социальной помощи комитета по труду, занятости и соцзащите Гродненского облисполкома Ольга Седельник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация, которая сложилась на границе, показала лучшие черты белорусского народа. Никто не остался в стороне. В том числе и работники социальной службы, которые всегда стоят на защите интересов простого человека", - сказала Ольга Седельник. Практически ежедневно в ТЛЦ работают волонтеры, представляющие социальные службы. Они задействованы в организации питания беженцев, работе полевой бани.

Продолжается в регионе и сбор добровольных пожертвований для помощи беженцам. От соцучреждений региона в адрес Белорусского Красного Креста перечислено более Br5 тыс.

По словам Ольги Седельник, откликнулись на ситуацию не только сотрудники соцзащиты. "Например, получатели соцуслуг, женщины серебряного возраста, как мы их называем, запустили акцию "Подари тепло детям". Они связали варежки, теплые носочки, которые будут переданы детям беженцев", - рассказала заместитель председателя комитета.

Бабушки из Гродненской области, занимающиеся в кружках и клубах учреждений соцзащиты, связали для детей уже около 100 пар рукавичек и носочков.