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Общество

Детскому социальному приюту подарили бытовую технику

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Детскому социальному приюту подарили бытовую технику

В рамках благотворительной акции «Наши дети» директор ООО «Техностанкострой» Иван Романов передал детскому социальному приюту стиральную машину, пылесос, увлажнители воздуха и сладкие подарки для воспитанников учреждения.

– Все дети хотят подарков на праздники. А этим детям особенно нужно внимание.  Это достаточной важный момент, и мы с радостью поучаствовали в данной акции, – сказал предприниматель.

В знак благодарности за подарки воспитанники социального приюта подарили меценату картину на память

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