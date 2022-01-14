Детскому социальному приюту подарили бытовую технику
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В рамках благотворительной акции «Наши дети» директор ООО «Техностанкострой» Иван Романов передал детскому социальному приюту стиральную машину, пылесос, увлажнители воздуха и сладкие подарки для воспитанников учреждения.
– Все дети хотят подарков на праздники. А этим детям особенно нужно внимание. Это достаточной важный момент, и мы с радостью поучаствовали в данной акции, – сказал предприниматель.
В знак благодарности за подарки воспитанники социального приюта подарили меценату картину на память
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