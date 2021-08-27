Детско-юношеская студия изобразительного искусства «Радуга» объявляет дополнительный набор учащихся

Приглашаются дети и подростки в возрасте с 6 до 14 лет, желающие изучать основы рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства, участвовать в творческих конкурсах, выставках и культурных проектах ОО «Радуга», Белорусской ассоциации ЮНЕСКО, Белорусского фонда мира, других объединений и организаций в стране и за рубежом; подготовка к творческим экзаменам в ССУЗы и ВУЗы по программе: рисунок, живопись, композиция.

Набор в объединение «РАДУГА» проводится в сентябре с 9.00 до 17.00 (кроме воскресенья).

Собеседование и прием проводятся по приглашению, зачисление - по письменному заявлению родителей (попечителей).

Детям старше 10 лет желательно иметь с собой рисунки, изделия прикладного искусства - авторские работы (выполненные самостоятельно), для определения уровня.

Количественный набор в группы - ограничен. Формирование групп к 01.10.2021г.

Занятия проводятся в 5-ти группах, в две смены (утро 9:00-11:00, вечер 16:00-18:00). Наполняемость групп 10-12 человек.

Каждому зачисленному с 6 до 8 лет в изостудию «Радуга», вручается специальное издание «АЗБУКА» (бел. яз.) в рисунках юных художников «Радуги» - Дипломант ЮНЕСКО и Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Адрес: ул. Октябрьская, 119-а (здание спортивно-культурный комплекс «Гелиос»).

Проезд общественным транспортом до остановок: «Больница», «Стадион «Спартак», «ул.Пролетарская».

Предварительная запись по телефонам: 70-83-19 (студия), 8 (029) 668-71-30 (руководитель Мотин Игорь Владимирович).