Детский травматизм на дорогах: как предотвратить трагедию?

За 2 месяца на территории области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 3 ребенка получили травмы.

Анализ многолетней статистики свидетельствуют о том, что практически в каждом случае детского дорожного травматизма виновны взрослые: кто-то отпустил малыша погулять без присмотра или равнодушно прошел мимо играющих вблизи дороги детей, кто-то не остановил спешащего «на красный» юного пешехода, кто-то, управляя автомобилем, «не заметил» идущего по пешеходному переходу ребенка.

В силу возрастной физиологии дети пренебрегают факторами опасности, теряются в сложных ситуациях. Они еще не умеют в должной степени управлять своим поведением, в большинстве случаев опираются на опыт, полученный со своими родителями. А взрослым постоянно не хватает времени, и они, держа за руку малыша, перебегают дорогу в неположенном месте, и несколько сэкономленных данными действиями секунд зачастую становятся приоритетом. Детям не так просто принять «двойную мораль»: родители учат их всегда соблюдать Правила дорожного движения, при этом сами могут их время от времени нарушать. Дети очень восприимчивы и быстро усваивают «взрослое» поведение. Поэтому, родители, как бы банально это не звучало в сотый раз: будьте достойным примером своему ребенку в соблюдении дорожных правил!

Без сомнения, основная роль в обеспечении детской дорожной безопасности принадлежит водителям. Никогда не забывайте о том, что водитель на дороге должен быть профессионалом, а ребенок в силу своего возраста может быть дилетантом. Уважайте знак «Дети». Всегда, независимо от того, видны дети или нет, снижайте скорость. Руководствуйтесь принципом, чем хуже обзор – тем ниже скорость. Даже когда ничто не мешает обзору, дети часто не замечают опасность, водителям необходимо обращать на себя внимания звуковым сигналом. Передвигайтесь на автомобиле по дворовым территориям со скоростью не выше 20 км/ч. Помните, что в любой момент из подъезда, из-за угла или забора могут появиться маленькие непоседы. Помните, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость и всегда уступать дорогу пешеходам.

Перевозя детей в личном транспорте, водителям необходимо отказаться от рискованных маневров. Судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Поэтому, детей от 5 до 12 лет необходимо перевозить с использованием удерживающих устройств или иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Уважаемые взрослые:

Ежедневно напоминайте детям о правилах безопасного поведения на дороге. Переходите проезжую часть с детьми только на пешеходных переходах, при этом держите ребенка за руку и убедитесь, что транспорт уступает вам дорогу. При движении вдоль дороги, где нет тротуаров, двигайтесь по обочине, навстречу движению транспорта. При движении в темное время суток обозначайте себя и ребенка световозвращающими элементами, или используйте одежду, обувь со световозвращающими вставками. Не оставляйте детей без присмотра рядом с дорогой. Во время прогулок с детьми обращайте их внимание на работу светофоров, объясняйте значение дорожных знаков, разметки, и учите их наблюдать за дорогой и предвидеть опасность. При приближении автобуса к остановке, до его полного прекращения движения к нему подходить запрещено. При выходе из общественного транспорта первыми всегда выходите вы – взрослые и принимайте детей. Если при переходе улицы вы держите ребенка на руках, будьте осторожны, он закрывает вам обзор улицы. Если приобрели велосипед своему ребенку, который не достиг 14-ти лет, контролируйте, чтобы он не выезжал на дорогу где движется транспорт.

Соблюдайте правила вместе с детьми! И будьте спокойны, когда вы не находитесь рядом с ними!