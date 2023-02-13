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Детский сад в Киселевичах планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году

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Детский сад в Киселевичах планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году

О б этом СБ сообщил начальник отдела инвестиций комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома Виктор Кишкель.

– В текущем году начнем строить и сдадим детский сад в Бобруйске в молодом микрорайоне Киселевичи, – рассказывает Виктор Станиславович. – Планируем приступить к строительству многофункционального учебного центра в Осиповичах, но с вводом в эксплуатацию на следующий год. Под одной крышей здесь разместятся современная школа на 1200 человек, детский сад, городская библиотека и спортивная школа. Уже проектируем школы на улице Гагарина в Могилеве и микрорайоне Соломинка-2, которые введем в эксплуатацию к 1 сентября 2025 года. В дальнейшей перспективе планируем строительство 5 дошкольных учреждений в областном центре и в агрогородке Полыковичи.

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